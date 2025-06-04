Спецпосланник Трампа заявил о повышении риска эскалации после украинских атак на военные аэродромы РФ

Кит Келлог,

CentralAsia (CA) - Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью Fox News 3 июня, что Украина провела «очень смелую атаку» против российских военных аэродромов, однако это повышает риск эскалации конфликта.

«Уровень риска значительно повышается. Я имею в виду то, что произошло в эти выходные. Люди должны понимать, что речь идет о национальной безопасности. Когда вы атакуете часть национальной системы выживания противника, которая является его триадой, ядерной триадой, это означает, что ваш уровень риска повышается, потому что вы не знаете, как они ответят. Вы не уверены. И это именно то, что они сделали», — заявил Келлог.

«И когда вы это делаете, становится совершенно ясно, что уровень риска повышается. И я думаю, что это именно то, чего мы пытаемся избежать», - сказал он.

Келлог добавил, что операция украинских спецслужб против российских аэродромов «показала, что Украина не сдается». По его мнению, уровень риска может быть повышен до «неприемлемого» уровня.

Служба безопасности Украины 1 июня провела операцию «Паутина», нацеленную против четырех военных аэродромов в регионах России. СБУ, а также Генштаб ВСУ утверждают, что уничтожен 41 российский самолет.