Песков подтвердил взрыв на Крымском мосту

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил факт взрыва у Крымского моста, передает РБК. О взрыве у опоры моста накануне заявила Служба безопасности Украины (СБУ).

«Взрыв, действительно, был. Ничего не повреждено, мост работает. Киевский режим продолжает свои попытки атаковать объекты мирной инфраструктуры. Российская сторона продолжает принимать меры предосторожности исходя из понятной сущности киевского режима», — сказал Песков.

3 июня Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что провела спецоперацию по подрыву опор Крымского моста. СБУ утверждала, что утром активировала взрывное устройство мощностью около 1100 кг в тротиловом эквиваленте. По версии украинской спецслужбы, были повреждены подводные части опор моста, и он «фактически находится в аварийном состоянии».