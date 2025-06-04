В Казахстане снова ожидаются дожди

CentralAsia (KZ) - С 5 по 7 июня в Казахстане под влиянием очередного циклона с северо-запада ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке – сильные дожди, в отдельных районах ожидается град, сообщает «Казгидромет».

На севере страны днем основной температурный фон сохранится в пределах +20+28 градусов, на юге ожидается постепенный спад жары до +27+35 градусов.

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