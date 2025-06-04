В Узбекистане задержали мошенников, занимавшихся нелегальной отправкой в хадж

CentralAsia (UZ) - В четырех городах Узбекистана задержали мошенников, которые собирали с граждан деньги за организацию поездок в хадж (паломничество). Об этом сообщает Telegram-канал Xavfsizlik.

Так, в Андижане сотрудники Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел задержали ранее судимого местного жителя 1966 года рождения, который обманул 10 человек, пообещав отправить их в паломничество к мусульманским святыням, расположенным в Саудовской Аравии. Мужчина действовал от имени несуществующей туристической компании и собрал с пострадавших по $5 тысяч. В общей сложности сумма ущерба составила $50 тысяч.

В Кашкадарьинской области к ответственности привлекли предпринимателя, который втерся в доверие к гражданину и через его знакомых в Ташкенте выманил $14 тысяч за отправку в хадж его самого вместе с родственниками.

В Намангане менеджер одного из местных туристических операторов запросил с двоих человек $20 тысяч за организацию поездки в Саудовскую Аравию для совершения обряда хаджа. Злоумышленник успел получиь авансом половину суммы, после чего был задержан.

Еще один инцидент произошел в Ташкенте, где сотрудник одной из турфирм получил $9 тысяч от жителя Ташлакского района Ферганской области за отправку в паломничество.

В отношении мошенников возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия.

По данным узбекских властей, только за первые три месяца текущего года по фактам незаконной организации паломнических туров было возбуждено 34 уголовных дела. Деятельность 53 компаний приостановлена, 46 человек привлечены к ответственности.

В ноябре прошлого года Комитет по делам религий Узбекистана опубликовал список туроператоров, которые получили лицензию на право организовывать для верующих паломнические поездки. На тот момент в перечень вошли 12 компаний. Половина из них базируется в Ташкенте, три — в Намангане, по одной — в Ургенче, Андижане и Маргилане.

Тогда же в ведомстве напомнили, что за незаконное оказание услуг гражданам по организации туров к мусульманским святыням предусмотрен штраф в размере 200 базовых расчетных величин — 75 млн сумов (около $6 тысяч).

Сезон хаджа-2025 начался в середине мая и продлится до 9 июня. Саудовская Аравия выделила Узбекистану квоту для 15 тысяч паломников. Причем отправкой верующих в Мекку могут заниматься только туроператоры, имеющие лицензию на осуществление подобной деятельности.