В Казахстане к 30-летию Конституции проведут амнистию

CentralAsia (KZ) - В Казахстане проведут амнистию к 30-летию Конституции. Соответствующий законопроект в среду в ходе пленарного заседания взял в работу мажилис, пишет Власть.

«Законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан» разработан по инициативе депутатов в связи с 30-летим Конституции, в целях гуманизации уголовной политики на основе принципов гуманизма», - сказала депутат Снежанна Имашева.

По ее словам, предлагается освободить от отбывания наказания осужденных за преступления, не представляющих существенной угрозы безопасности гражданам и государству. В частности, речь идет о социально уязвимых категориях граждан, несовершеннолетних, женщинах, имеющих несовершеннолетних детей, беременных женщинах, участниках Великой Отечественной войны, инвалидов и лиц, приравненных к ним, а также пенсионерах.

При этом, Имашева не уточнила, какое количество осужденных подпадут под амнистию.

В законопроекте, размещенном на сайте мажилиса, отмечается, что от уголовной ответственности или основного наказания планируется освободить лиц, совершивших преступления небольшой тяжести и средней тяжести, не повлекшие причинения ущерба, либо лиц, полностью его возместивших и по которым не предъявлен гражданский иск. Также амнистии подлежат социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска.

При этом указанные выше осужденные подлежат освобождению от дальнейшего отбывания только основного наказания. А от основного наказания будут освобождены осужденные за совершение преступлений средней тяжести, не имеющие отрицательной степени поведения, которым на день введения в действие закона осталось отбывать наказание не более одного года.

Также будут прекращены находящиеся в производстве уголовные дела в отношении лиц, совершившие уголовные проступки и (или) преступления небольшой тяжести, лица, совершившие преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие или по которым не предъявлен гражданский иск, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести.

Кроме того, предусмотрено сокращение сроков наказания по тяжким преступлениям – на одну треть, по особо тяжким преступлениям – на одну четвертую часть.

Вместе с тем в отношении лиц, осужденных за коррупцию, террористические и экстремистские преступления, пытки, при рецидиве, за преступления в составе ОПГ, в том числе транснациональной и по ряду других преступлений амнистия применяться не будет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения