ГА ООН приняла резолюцию о Всемирном дне лошади, поддержав инициативу президента Монголии

CentralAsia (MNG) -

Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициативу президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа о праздновании Всемирного дня лошади во всем мире и приняла резолюцию «Всемирный день лошади».

В последние годы из-за таких факторов, как изменение образа жизни людей, урбанизация, технический прогресс, изменение климата и нехватка пастбищ, поголовье лошадей сократилось, а потребление снизилось во всем мире, в результате чего коневоды и владельцы лошадей столкнулись со значительными проблемами.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа инициировал празднование Всемирного дня лошади 11 июля каждого года, чтобы привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме, пропагандировать важность лошадей и пропагандировать культуру коневодства.

В качестве соавторов резолюции «Всемирный день лошади» выступили 56 стран, в том числе Австрия, Бахрейн, Бразилия, Республика Корея, Китай, Венесуэла, Катар, Лесото, Марокко, Российская Федерация, Португалия, Федеративная Республика Германия, Таиланд, Турция, Япония и пять стран Центральной Азии.

От имени наших читателей мы хотели бы выразить благодарность Постоянному представителю Монголии при ООН и всем сотрудникам, приложившим усилия по реализации инициативы Президента Монголии.

Монголия занимает четвертое место в мире по поголовью лошадей и лидирует по количеству лошадей на душу населения. Монгольский Наадам включен в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Кроме того, гордое событие, когда монголы установили мировой рекорд, участвуя в скачках более чем на 4000 быстрых скакунах одновременно, продолжается сегодня еще одним радостным моментом.

Всемирный день лошадей впервые будет отмечаться во всем мире 11 июля 2025 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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