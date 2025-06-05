Российская сторона осуществила 128 миллионов кибератак на Монголию

CentralAsia (MNG) -

Монголия получила оценку 56 в Индексе кибербезопасности 2024 года, опубликованном Всемирной организацией электросвязи, заняв 103-е место из 193 стран или на укрепляющемся среднем уровне.

Согласно данным, представленным должностными лицами по кибербезопасности, по состоянию на 2024 год Монголия получила самый подозрительный доступ из России — более 128 миллионов, за ней следуют США — более 65 миллионов и Китай — более 50 миллионов.

Вероятнее всего, это кибератаки, направленные на получение государственной тайны, поиск и кражу конфиденциальной личной информации с целью удержания в заложниках.

Тревожит то, что 70 процентов кибератак, направленных на Монголию, были направлены на правительство и его аффилированные агентства. Кроме того, 11 процентов были направлены на парламентские организации, 14 процентов на организации здравоохранения и один процент на правоохранительные органы.

Наше общество находится в переходном этапе между «информационной системой», которая началась в середине XX века, и эпохой цифровых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), беспилотные автомобили и «Интернет вещей» (IoT) – четвертая промышленная революция. В современных условиях стремительной цифровизации необходимо совершенствовать как правовую систему в целом, так и уголовное законодательство в частности.

источник: MiddleAsianNews

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