Монгольские миротворцы преодолевают тяжелые условия, защищая мирных жителей в подверженном конфликтам Абиемнхоме. Видео

CentralAsia (MNG) - Монгольские миротворцы славятся своей храбростью перед лицом опасности. Эти солдаты, несущие службу в составе Миссии ООН в Южном Судане, прошли выше и ниже (воды), пробираясь пешком сквозь проливные дожди и кишащие змеями «дороги» под обстрелом воюющих группировок, чтобы обеспечить безопасность жителей Южного Судана.

Мили пустоты. Изнуряющая жара. Нормированное продовольствие, зависящее от еженедельных поставок от коллег на базе Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) в Бентиу.

Миротворцы МООНЮС из Монголии готовы выдержать самые сложные условия, чтобы помочь защитить общины вокруг их временной базы в Абиемнхоме, штат Северный Юнити, и за его пределами.

После разрушительного нападения вооруженной группировки на Абиемнхом в апреле, в результате которого погибло 52 человека и сотни людей были вынуждены спасаться бегством, монгольские миротворцы быстро отреагировали, создав защитное присутствие за пределами своей базы и предоставив убежище по меньшей мере 800 нуждающимся.

«Когда произошло нападение, люди бежали и переплывали реку. Многие люди, включая женщин и детей, утонули. Монгольские миротворцы помогли нам спасти людей и похоронить жертв. Они также создали безопасное пространство, когда мы были в крайней нужде», — вспоминает житель Абиемнхома Мавут Люэт.

майор Даваадорж Болдбаатар

После нападений миротворцы усилили патрулирование и днем, и ночью.

«Патрулирование имеет огромное значение. Это не просто проверка безопасности или мониторинг ситуации. Настоящая ценность в том, что оно позволяет нам поддерживать связь с людьми. Каждое патрулирование — это возможность поговорить с людьми, выслушать их опасения и построить необходимое доверие», — описывает командир монгольского батальона майор Даваадорж Болдбаатар.

Поскольку из-за чрезвычайного наводнения добраться до места базирования по дорогам практически невозможно, единственным средством связи миротворцев с главной базой в Бентиу и необходимыми им критически важными грузами является вертолет Организации Объединенных Наций, который каждую среду приземляется на взлетно-посадочной полосе на несколько часов.

Это не мешает миротворцам выполнять возложенную на них задачу во время трехмесячной ротационной командировки в изолированную зону.

Поскольку обстановка в Абиемнхоме постепенно улучшается, более 130 семей смогли вернуться в этот район, хотя большинство из них обнаружили, что их дома и средства к существованию после нападения оказались в руинах.

Чтобы дать жителям возможность безопасно восстановить свою жизнь, миротворцы сохранят свое бдительное присутствие до тех пор, пока их присутствие не понадобится в другом месте.

«До тех пор, пока МООНЮС продолжает здесь свое присутствие и пока наше присутствие может способствовать миру в этом районе, монгольские миротворцы будут выполнять свои обязанности в Абиемнхоме, Южный Судан».

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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