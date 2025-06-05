Болор-Эрдэнэ станет первой монголкой, которая выступит на конференции TED

CentralAsia (MNG) -

Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл, основательница AI Academy Asia, станет первой представительницей Монголии, которая выступит на конференции TED с докладом о доступности искусственного интеллекта.

«Болор-Эрдэнэ Батцэнгэл — мировой лидер и сторонник инклюзивной цифровой трансформации. Она основала AI Academy Asia для создания равного доступа к образованию в области ИИ. Она работала первым заместителем министра цифрового развития Монголии, руководила проектом цифровой трансформации Монголии E-Mongolia и была советником SpaceX до того, как основала AI Academy Asia. Она руководит проектами Girls Code и National AI Campaign для поддержки сообществ, разделенных цифровыми технологиями», — написала на странице TEDAI Vienna

Эксклюзивная в Европе конференция TED, посвященная искусственному интеллекту, пройдет с 24 по 26 сентября 2025 г.

TEDAI Vienna — это официальное трехдневное мероприятие TED в Европе по искусственному интеллекту — конференция, на которой можно подать заявку, где руководители предприятий, изобретатели и мыслители из различных отраслей промышленности собираются на фирменные лекции TED, сессии, расширяющие кругозор, и незабываемые параллельные мероприятия по искусственному интеллекту.

Конференции TED объединяют группу лидеров отрасли и влиятельных людей для уникальных многодневных мероприятий, посвященных глобальной миссии TED по распространению значимых новых идей.

источник: MiddleAsianNews

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