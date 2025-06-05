Памятная монета «1 төгрөг» уже на рынке. Фото

CentralAsia (MNG) - В ознаменование столетия со дня введения в обращение национальной валюты «төгрөг» Банк Монголии выпустил в продажу памятную монету номиналом «1 төгрөг», отчеканенную из одной унции золота и серебра.

9 декабря 1925 года Монголия выпустила в обращение серебряную монету 900 пробы весом 18 граммов с номиналом «1 төгрөг» и семью видами бумажных денег. В ознаменование этой исторической вехи памятная монета «1 төгрөг» была отчеканена с использованием современных технологий смарт-чеканки и высокого рельефа, отлита из серебра 999,9 пробы и золота, весом в одну унцию (31,1 грамма) и диаметром 33 мм.

газета «Үнэн»

По этому случаю Банк Монголии открыл новый выставочный зал, направленный на просвещение детей и молодежи о денежной валюте. На выставке представлено оборудование, используемое при производстве банкнот, печатные формы, монеты, элементы защиты валюты, золотые гири и исторические артефакты, в том числе номер газеты «Үнэн» («Правда») за 1925 год.

доллар Данзана

Бага Болзоот

История законного платежного средства в Монголии берет свое начало в эпоху Монгольской империи, в течение которой монгольские ханы выпускали золотые, серебряные и медные монеты. Также широко использовались эквиваленты валюты, такие как чай и сычи, которые отражают интеллектуальную и материальную культуру XVII — начала XX веков. В 1912 году по указу Богд-хана был выпущен шестимесячный государственный заем под названием «Бага Болзоот», функционировавший в качестве валюты до 1923 года. Кроме того, Народное правительство печатало монгольский доллар, известный как «доллар Данзана», в 1921 и 1922 годах.

Банк Монголии подчеркнул, что национальная валюта является символом обычаев, гордости и развития страны и играет решающую роль в истории финансовых и платежных систем.

источник: MiddleAsianNews

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