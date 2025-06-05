Спрос на монгольскую лапшу продолжает стабильно расти на рынках Китая и Внутренней Монголии

CentralAsia (MNG) -

Потребление органических продуктов питания растет беспрецедентными темпами во всем мире, поскольку люди делают выбор, который касается не только их желудков, но и их здоровья и качества жизни. Поскольку эта тенденция продолжает расширяться, монгольский бренд лапши «Лапша» становится востребованным и ценным продуктом на международном рынке.

Для китайских потребителей, особенно жителей Внутренней Монголии, стало обычным явлением активно искать и потреблять монгольские органические продукты питания, включая «Лапшу», через такие платформы социальных сетей, как WeChat и Douyin. Среди них также немало постов с фотографиями и вопросом «Где можно купить монгольскую лапшу?»

В чем источник этого интереса и спроса?

Десятилетия реализации политики «одна семья — один ребенок» в Китае создали условия, при которых в общей сложности шесть взрослых (отец, мать, бабушки и дедушки, их родители и т. д.) заботятся об «единственном ребенке». По этой причине семьи стремятся выбирать для своего единственного ребенка самые безопасные, полезные и натуральные продукты. Они стали более уверены в экологичных, чистых и не содержащих химикатов продуктах, что привело к особому интересу к монгольской лапше.

Окружающая среда не загрязнена, почва не содержит химических удобрений, а зерна не содержат никаких добавок — все эти показатели еще больше повышают репутацию монгольской лапши, делая ее «драгоценным брендом» для потребителей из Китая и Внутренней Монголии.

На таких платформах, как WeChat и Douyin, пользователи каждый день ищут и делятся информацией о монгольской «Лапше». Для них это не просто лапша — это настоящая инвестиция в будущее здоровье их семей, особенно детей.

Национальный бренд «Лапша», производимый на крупнейшей в Монголии лапшерезной фабрике с полностью автоматизированной роботизированной технологией и производственной мощностью 100 тонн в день и 35 000 тонн в год, полностью отвечает требованиям не только китайских и Внутренней Монголии, но и международных потребителей и является стратегическим продуктом, который внесет ценный вклад в сектор экспорта продовольствия Монголии, а его стоимость на мировом рынке продолжает расти.

источник: MiddleAsianNews

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