Почетному консулу в Чили Тине Пунцаг вручили экзекватуру

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь МИД Монголии Мөнхтушиг Лханаажав вручил экзекватуру Почетному консулу Монголии в Республике Чили Тине Пунцаг и поздравил ее с официальным вступлением в должность, пожелав успехов в ее работе. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Во время вручения экзекватуры Государственный секретарь Мунхтушиг пожелал почётному консулу сосредоточиться на активной работе по расширению сотрудничества между Монголией и Чили в области торговли, экономики, туризма и культуры.

Монголия и Республика Чили установили дипломатические отношения 1 июня 1971 года. Тина Пунцаг стала вторым Почетным консулом Монголии в Республике Чили.

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