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Новый Посол Казахстана в Монголии вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) -  4 июня государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял копии верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Монголии  Алмаса Сейтакынова. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам углубления и расширения стратегического партнерства между Монголией и Казахстаном в таких областях, как торговля, транспорт, логистика и сельское хозяйство, а также реализации визитов на высоком уровне в 2025 году и организации очередной межправительственной встречи.

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