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Новый Посол Латвийской Республики в Монголии вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) -  4 июня государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав получил копию верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской Республики в Монголии по совместительству Карлиса Эйхенбаумса. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях расширения традиционно дружественных отношений между Монголией и Латвией в областях, представляющих взаимный интерес, особенно в рамках общих целей, отраженных в долгосрочной политике развития двух стран.

Стороны также подтвердили продолжение сотрудничества по обогащению двустороннего взаимодействия экономическим содержанием и его расширению в таких областях, как окружающая среда, коммуникационные технологии, туризм. Они также обсудили взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций.

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