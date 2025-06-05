Новый Посол Латвийской Республики в Монголии вручил копии верительных грамот

CentralAsia (MNG) - 4 июня государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав получил копию верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Латвийской Республики в Монголии по совместительству Карлиса Эйхенбаумса. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможностях расширения традиционно дружественных отношений между Монголией и Латвией в областях, представляющих взаимный интерес, особенно в рамках общих целей, отраженных в долгосрочной политике развития двух стран.

Стороны также подтвердили продолжение сотрудничества по обогащению двустороннего взаимодействия экономическим содержанием и его расширению в таких областях, как окружающая среда, коммуникационные технологии, туризм. Они также обсудили взаимодействие в рамках ООН и других международных организаций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения