Послы Уругвая и Латвии завершают свою дипломатическую миссию в Монголии

CentralAsia (MNG) - 4 июня 2025 года государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав принял посла по совместительству Восточной Республики Уругвай в Монголии Фернандо Лугриса и посла по совместительству Литовской Республики в Монголии Ричардаса Шлепавичюса в связи с завершением их дипломатической миссии в нашей стране и возвращением на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В ходе вышеуказанных встреч государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав отметил активное развитие монголо-уругвайских и монголо-литовских отношений и сотрудничества за последние годы, поблагодарил послов за их значительный вклад в развитие двусторонних отношений, вручил им «Алан гэрэгэ» Министерства иностранных дел и пожелал им успехов в дальнейших начинаниях.

Послы выразили благодарность руководству и сотрудникам Министерства иностранных дел Монголии за поддержку и сотрудничество при исполнении ими своих служебных обязанностей.

Посол Уругвая Фернандо Лугрис поздравил Монголию с избранием на пост сопредседателя Форума по сотрудничеству стран Восточной Азии и Латинской Америки (FEALAC) и выразил свою приверженность работе по обеспечению участия высокопоставленного представителя Уругвая в 10-й встрече министров иностранных дел, которая состоится в Улан-Баторе 20–22 августа этого года.

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