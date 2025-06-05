Переговоры в Стамбуле, удары по аэродромам РФ: Трамп и Путин поговорили по телефону

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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, беседа длилась 1 час 15 минут.

«Мы обсудили нападение на пристыкованные самолеты России, а также различные другие атаки, которые происходят с обеих сторон. Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы. Мы говорили и об Иране, и о том, что время на решение Ирана по ядерному оружию истекает, и оно должно быть принято быстро! Я заявил президенту Путину, что у Ирана не может быть ядерного оружия, и в этом я считаю, что мы были согласны. Президент Путин предположил, что он примет участие в переговорах с Ираном и, возможно, будет полезен в скорейшем их завершении. По моему мнению, Иран медлит с принятием решения по этому очень важному вопросу, и нам понадобится окончательный ответ в очень короткий период времени», - написал он в Truth Social.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал разговор Путина и Трампа.

Разговор начался с обсуждения ситуации вокруг Украины, сказал Ушаков. Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле, которые состоялись 2 июня. «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению. Это международным правом однозначно классифицируется как терроризм и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию», – заявил Ушаков. По его словам, российская сторона «не поддалась на провокации» и второй раунд переговоров состоялся в Стамбуле.

Путин рассказал Трампу о содержании переговоров в Стамбуле, подчеркнул, что они были полезными. Переданные сторонами меморандумы будут проанализированы в Москве и Киеве, после чего, «как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры», сказал Ушаков. «Тексты [меморандумов] в разговоре не обсуждались. Было сказано, как я уже упомянул, что эти меморандумы будут изучаться в Киеве и в Москве, и дальше, как мы надеемся, переговоры будут продолжены», – отметил он.

В разговоре поднималась и тема ударов по военным аэродромам. По словам Ушакова, Трамп подтвердил, что американскую сторону Украина об этих ударах не информировала заранее. Ушаков считает, что Трампу было полезно услышать российские оценки произошедшего. Путин и Трамп договорились продолжать и дальше контакты по Украине как на высшем уровне, так и на других уровнях и по другим каналам.

Кроме Украины в разговоре лидеры двух стран обсудили ряд международных вопросов. Одной из ключевых тем стала «несколько застопорившаяся ситуация на переговорах между США и Ираном по иранской ядерной программе». По словам Ушакова, Дональд Трамп считает, что в данном случае, возможно, необходимо содействие со стороны России: «Он был бы признателен, если бы Россия могла бы соответствующим образом поработать с иранской стороной». Также в разговоре затрагивался Ближний Восток, а также «остановленный при личном участии президента Трампа вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном», отметил Ушаков.

Обсуждались в разговоре и перспективы восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, «по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал. «В завершение беседы оба лидера охарактеризовали состоявшийся обмен мнениями как позитивный и весьма продуктивный», – сказал Ушаков. Он отметил, что лидеры подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом. Кроме того, оба президента высоко оценили работу спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Телефонный разговор 4 июня между лидерами России и США стала четвертым после возвращения Трампа в Белый дом, о котором известно публично. Первый разговор состоялся 12 февраля, второй – 18 марта, а третий – 19 мая. В ходе разговора 19 мая Путин и Трамп обсудили подготовку Россией и Украиной меморандумов, которые будут обсуждаться на российско-украинских переговорах.