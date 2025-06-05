Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и частично — из 7, включая Туркменистан

CentralAsia (TM) - Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на въезд в страну гражданам Афганистана, Бирмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, сообщает Белый дом.

Эти страны признаны «неэффективными в плане проверки и анализа и представляют очень высокий риск для Соединенных Штатов». Частичный запрет на въезд введен в отношении граждан семи государств: Того, Туркменистан, Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Венесуэла. Они «также представляют высокий уровень риска для Соединенных Штатов».

Запрет вступит в силу с 9 июня.

«Прокламация предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев существующих виз, определенных категорий виз и лиц, въезд которых отвечает национальным интересам США», — сказано в сообщении.

Пресс-служба Белого дома приводит цитату Трампа, в которой тот обещает «не позволить радикальным исламским террористам въезжать в нашу страну».

В свой первый президентский срок Трамп уже ограничивал право граждан других стран на въезд, тогда в перечень попали девять стран: Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Этот указ был отменен его преемником Джо Байденом сразу после инаугурации.