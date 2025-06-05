В Северной Корее подняли военный корабль, который опрокинулся на глазах у Ким Чен Ына

CentralAsia (CA) - Рабочие судоверфи в городе Чхонджин вернули в вертикальное положение эсминец класса «Чхве Хён», который опрокинулся на бок и частично затонул во время спуска на воду 21 мая. О том, что корабль удалось поднять, свидетельствуют коммерческие спутниковые снимки, сообщило издание 38North.

На снимках за 2 июня корабль впервые после аварии находился в вертикальном положении. На корме эсминца заметна маркировка вертолетной площадки.

По всей видимости, корабль поднимали с помощью тросов и аэростатов, пишет 38North.

Носовая часть эсминца все еще остается на стапеле. Судя по спутниковым снимкам, она может быть повреждена. «Для ремонта корабль необходимо будет полностью извлечь из воды и переместить либо в плавучий док, либо в стационарный сухой док. Но на верфи в Чхонджине такой инфраструктуры нет. Текущее положение судна может свидетельствовать о намерении сначала отремонтировать носовую часть», — пишет 38North.

Корабль, построенный на верфи в Чхонджине — второй из двух новых эсминцев северокорейского военно-морского флота. Первый был спущен на воду в конце апреля в городе Нампхо.

За спуском на воду обоих кораблей наблюдал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Он заявил, что авария на Чхонджинской верфи «дискредитировала достоинство нашего государства». На верфи прошли аресты, рабочим дали срок в 10 дней, чтобы поднять эсминец.