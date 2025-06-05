Зеленский раскритиковал переговоры Трампа и Путина

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Сразу после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным их украинский коллега Владимир Зеленский раскритиковал контакты Белого дома с Кремлем.

«Многие говорили с Россией и на разных уровнях. Никакие разговоры не привели не только к надежному миру, но даже к остановке войны. К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасающих российских ударов якобы готовит еще какие-то ответы», – написал он в своем Телеграм-канале.

При этом Зеленский дал понять, что Трамп, сообщивший о предстоящем ответе Москвы на удары по ее авиабазам и не отреагировавший на это заявление Путина, разделяет ответственность за эти удары.

«Если сильные не останавливают Путина, значит, они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не сочтет их сильными», – заявил он.

Он сообщил, что с начала года российская армия нанесла по Украине удары с применением 27 тысяч авиабомб, 11 тысяч «шахедов» и почти 9 тысяч ударных беспилотников других типов, а также использовала более 700 ракет.

Вечером 4 июня Дональд Трамп поговорил с Владимиром Путиным по телефону. Они обсуждали ядерную сделку с Ираном и военные действия в Украине. Трамп заявил, что «это был хороший разговор, но не тот, который приведет к немедленному миру». По его словам, Путин предупредил, что «он будет вынужден ответить на недавнюю атаку [Украины] на [российские военные] аэродромы».