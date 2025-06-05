Путин прокомментировал подрыв мостов в Брянской и Курской областях

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что не знает, о чем вести переговоры на высшем уровне с украинской стороной после подрыва мостов в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях.

«Просят приостановить боевые действия на 30, а то и на 60 суток, просят о встрече на высшем уровне. Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить, кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор, с террористами», — сказал он на совещании с членами правительства.

Подрывы мостов в российских регионах произошли в ночь на 1 июня. В Курской области в результате разрушения моста с рельсов сошел грузовой поезд, пострадали два человека. В Брянской области части автомобильного моста упали на пассажирский поезд. Пострадали более 100 человек.

«Недавний подрыв железнодорожных путей в Брянской и Курской областях – это, безусловно, террористический акт. И решения о совершении подобных преступлений, конечно, принимались в Украине на политическом уровне... То, что было в Брянске, Брянской области, — это целенаправленный удар по гражданским лицам, а по всем международным нормам такие действия называются терроризмом», — сказал Путин.

По словам Путина, Украина несет потери на фронте, поэтому пытается запугать Россию терактами.

По мнению российского президента, перерыв в боевых действиях будет использован Киевом «для накачки режима западным оружием, для продолжения насильственной мобилизации и подготовки других других террористических актов, подобных тем, которые были осуществлены в Брянской и Курской областях».