Ким Чен Ын встретился с Сергеем Шойгу в Пхеньяне. Лидер КНДР пообещал поддерживать внешнюю политику России, включая позицию по Украине

CentralAsia (CA) - Председатель КНДР Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, он пообещал и дальше поддерживать позицию и внешнюю политику России в международных политических вопросах, в том числе по ситуации в Украине, сообщило корейское информагентство ЦТАК.

Ким Чен Ын провел с Шойгу беседу «в дружественной и доверительной обстановке», говорится в сообщении.

На встрече обсуждались укрепление стратегического партнерства между двумя странами в рамках заключенного договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и вопросы взаимного сотрудничества в разных областях.

Шойгу также поблагодарил корейских солдат, которые вместе с российскими бойцами сражались в операции по освобождению Курской области и «защитили ценную часть российской территории, как свою Родину», пишет агентство.

Сергей Шойгу и Ким Чен Ын также обсудили перспективы восстановления Курской области сообщили Совбезе РФ.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что Россия и впредь будет завоевывать победу «для защиты суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности».

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