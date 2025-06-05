В результате проливных дождей в Индии погибли 44 человека

CentralAsia (CA) - В семи штатах Индии погибли 44 человека из-за проливных дождей, наводнений и оползней, сообщает NDTV.

Обильные дожди продолжаются на северо-востоке страны с 29 мая. За этот период погибли 44 человека. По данным органов по борьбе со стихийными бедствиями, смерти зарегистрировали в результате утопления, схода оползней и других несчастных случаев.

«В штате Ассаме, согласно отчёту управления по борьбе со стихийными бедствиями штата (ASDMA), более 6,33 млн человек пострадали от наводнений и дождей в 21 районе. В докладе говорится, что более 14 739 га сельскохозяйственных угодий были затронуты в 1506 деревнях», – передаёт издание.

Из-за стихийного бедствия в округе Нижний Субансири пострадали 170 различных типов домов. Также повреждены более 50 дорог, 16 линий электропередач, 25 линий водоснабжения и две школы.

В течение последних 10 дней в Индии сообщили о 552 оползнях. 152 дома обрушились или были повреждены из-за дождя. Свыше 300 семей покинули свои дома из-за оползней или повреждения домов, их эвакуируют в связи с бедствиями.