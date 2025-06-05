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Трамп поручил провести расследование о здоровье Байдена

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп дал указание начать расследование, связанное с состоянием здоровья бывшего президента Джозефа Байдена, а также с использованием его помощниками президентской автоподписи. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном Белым домом.

Как указано в документе, психика Байдена на протяжении многих лет ухудшалась. По версии Дональда Трампа, помощники экс-президента могли злоупотреблять использованием автопера для подписания важных документов вместо Джо Байдена. Особенно активно автоподпись применялась во второй половине его президентского срока, отметили в меморандуме.

Генеральный прокурор вместе с юридическим советником Белого дома проведут проверку и выяснят, кто отдавал распоряжения о применении автоподписи, а также какие конкретно документы, включая указы о помиловании и исполнительные указы, были подписаны этим способом.

Кроме того, проверка затронет возможное сокрытие состояния здоровья Джо Байдена или ложные публичные заявления о его когнитивных способностях.

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