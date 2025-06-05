Швеция выделит Украине военную помощь на $57 млн

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CentralAsia (CA) - Правительство Швеции сообщило о предписании вооруженным силам страны выделить 550 млн крон ($57 млн) для поддержки Украины по линии НАТО. Средства будут учтены в 19-м национальном пакете помощи.

Выделенная сумма будет распределена по двум фондам. Более $30 млн направят в целевой фонд комплексной помощи НАТО (CAP), который используется для закупки медицинского оборудования, транспортных средств, топлива и сухих пайков. Остальные средства перечислят в фонд по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU). Он предназначен для быстрой закупки товаров и услуг, в том числе запчастей.

«Взносы в эти фонды НАТО укрепят выносливость и логистические возможности Украины»,— сказал министр обороны Пол Йонсон.

19-й пакет помощи Украине власти Швеции утвердили 31 марта. Он предполагает выделение средств на общую сумму $1,6 млрд. Йонсон тогда сказал, что этот пакет станет крупнейшим с начала боевых действий.