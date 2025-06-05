экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Швеция выделит Украине военную помощь на $57 млн
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Правительство Швеции сообщило о предписании вооруженным силам страны выделить 550 млн крон ($57 млн) для поддержки Украины по линии НАТО. Средства будут учтены в 19-м национальном пакете помощи.

Выделенная сумма будет распределена по двум фондам. Более $30 млн направят в целевой фонд комплексной помощи НАТО (CAP), который используется для закупки медицинского оборудования, транспортных средств, топлива и сухих пайков. Остальные средства перечислят в фонд по оказанию помощи и обучению в сфере безопасности для Украины (NSATU). Он предназначен для быстрой закупки товаров и услуг, в том числе запчастей.

«Взносы в эти фонды НАТО укрепят выносливость и логистические возможности Украины»,— сказал министр обороны Пол Йонсон.

19-й пакет помощи Украине власти Швеции утвердили 31 марта. Он предполагает выделение средств на общую сумму $1,6 млрд. Йонсон тогда сказал, что этот пакет станет крупнейшим с начала боевых действий.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com