Власти Узбекистана и Казахстана решили проблему заторов на приграничных КПП

CentralAsia (UZ) - На контрольно-пропускном пункте «Навои», расположенном на узбекско-казахстанской границе, больше нет очередей из автомобилей, часами ожидавших проезда в соседнюю страну. Об этом поздним вечером 4 июня сообщил пресс-секретарь Таможенного комитета Узбекистана Хусан Тангриев в своем Telegram-канале.

В подтверждение своих слов чиновник опубликовал фотографию зоны контроля без единой машины. Тангриев подписал, что данный снимок сделан 4 июня в 20:20. Как добавил представитель властей, пробки на посту ликвидированы в результате принятых мер.

Ранее в тот же день глава пресс-службы Таможенного комитета Узбекистана сообщил, что на пропускном пункте «Навои» (с казахстанской стороны — «Капланбек») прошла встреча чиновников обеих стран. Основное внимание было уделено устранению заторов из легковых автомобилей, наблюдающихся в начале текущего месяца с приближением праздника Курбан хайит (праздник жертвоприношения), который отмечается 6 июня.

В итоге переговорщики решили мобилизовать дополнительные силы и средства для оперативной борьбы с пробками на КПП. Кроме того, на посту «Навои» организовали реверсивное (обратное) движение машин, въезжающих в Узбекистан по данному маршруту.

Как отметил Тангриев, в результате добрососедства, стратегического партнерства и расширения внешнеторговых связей количество транспортных средств и пассажиров, перемещающихся между Узбекистаном и Казахстаном, за последние пять лет увеличилось двое. Только через КПП «Навои» ежедневно проходят пограничный контроль около 40 тысяч пешеходов и порядка 2 тысяч автомобилей, уточнил пресс-секретарь.

Вместе с тем сотрудник таможни добавил, что нет гарантий полной ликвидации пробок, поскольку на досмотр одной машины уходит в среднем 5-10 минут. В этой связи он посоветовал гражданам воспользоваться другими КПП, например, «Ок олтин» и «Малик» в Сырдарьинской области, которые не относятся к международной категории. Через эти посты ежедневно проходят около 1500 человек и чуть более 250 транспортных средств.

Также упоминалось, что ситуация усугубляется ремонтом ряда контрольно-пропускных пунктов. В частности, из-за этого закрыт пост «Гишткуприк» (известный как «Черняевка»). Причем, по данным узбекских властей, реконструкция объекта почти завершена, но работы с казахстанской стороны на КПП «Жибек жолы» только начались.

О проблеме с заторами на границе писала «Фергана». Сообщалось, что на КПП наблюдается сложная ситуация, связанная с большим скоплением автомобилей и длительными задержками. Водители рассказывали, что находятся в очередях более суток, сталкиваясь с жарой, отсутствием нормальных условий и, по некоторым данным, вымогательством со стороны таможенников на казахстанской стороне. Они призывали власти обеих стран принять меры для разрешения кризиса.