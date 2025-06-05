экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Госдуме предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

CentralAsia (CA) -   Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат», - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии.

«Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране», - подчеркивается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: «Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com