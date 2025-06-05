В Госдуме предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

CentralAsia (CA) - Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Законопроектом предлагается отменить социальную пенсию по старости для иностранных граждан с учетом соответствующих доплат», - сказано в пояснительной записке.

В документе отмечается, что согласно действующему законодательству право на социальную пенсию имеют в том числе иностранные граждане и лица без гражданства, которые постоянно проживают в России не менее 15 лет и имеют вид на жительство, а также достигли возраста 70 лет для мужчин и 65 лет для женщин. Кроме того, российским законодательством предусматриваются федеральная и региональная социальные доплаты к пенсии.

«Российская Федерация является привлекательной страной для многих иностранцев, в том числе и благодаря возможности получения российской пенсии. Вместе с тем, соотношение средней назначенной пенсии к среднему размеру зарплаты в России на уровне – около 28%, то есть, в настоящее время пенсия позволяет компенсировать менее трети зарплаты, что говорит о ее крайне низких размерах по всей стране», - подчеркивается в пояснительной записке.

По мнению авторов инициативы, данная мера направлена на защиту пенсионной системы от необоснованных социальных обязательств, а также на снижение бюджетной нагрузки и восстановление доверия к принципу: «Пенсия — результат участия в жизни государства, а не формального присутствия».