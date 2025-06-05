В Душанбе 10 продавцов оштрафованы за завышение цен на мясо перед Иди Курбон

CentralAsia (TJ) - В ходе проверки столичной милиции были оштрафованы 10 продавцов за «самовольное завышение цен на мясо» в преддверии праздника Иди Курбон, сообщает УМВД города Душанбе.

В сообщении не уточняется, на каких рынках продавцы реализовывали мясо, на сколько была завышена цена и какой штраф был назначен. Однако отмечено, что все они «воспользовались ситуацией с целью получения материальной выгоды».

По данным УМВД Душанбе, в отношении продавцов были составлены протоколы по статье 555 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф от 20 до 3 тыс. показателей для расчетов (1 показатель равен 75 сомони).

В УМВД также напомнили, что в столице ранее в начале марта, перед месяцем Рамазан, были созданы рабочие группы для контроля и регулирования цен на рынках, которые будут продолжать рейды и проверки.

В ведомстве отметили, что за один день было выявлено 80 случаев продажи продуктов по завышенным ценам.

В начале марта, накануне месяца Рамазан, в столице были созданы специальные группы для контроля за ценами на продукты питания. Столичная милиция тогда призывала торговцев соблюдать честные ценовые практики, предупреждая о правовых мерах в случае завышения цен.

Проверки проводились совместно с другими ведомствами после жалоб граждан на рост цен. По их итогам были задержаны около десяти торговцев мясом, подозреваемых в необоснованном повышении цен. На рынках «Сафариён», «Мехргон» и «Саховат» были зафиксированы случаи продажи мяса по ценам выше установленных, например, 95-100 сомони за килограмм вместо 75 сомони.

Подробнее: https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20250604/v-dushanbe-10-prodavtsov-oshtrafovani-za-zavishenie-tsen-na-myaso-pered-idi-kurbon

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