Трамп созвонился с Си
- Азия и мир, политика
- 21:11, 05 июня 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает «Синьхуа». По данным издания, разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Подробности разговора пока не приводятся. Белый дом сообщал, что лидеры в ближайшее время обсудят тарифное соглашение и другие торговые вопросы.
В начале мая в Женеве США и Китай договорились о взаимном сокращении пошлин на 90 дней. КНР снизил тарифы до 10%, Штаты — до 30%. Вскоре после этого господин Трамп заявлял о «полной перезагрузке» в отношениях двух стран. Позднее американский президент обвинил китайские власти в нарушении Женевского соглашения.
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