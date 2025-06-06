В небе над Кыргызстаном и Казахстаном заметили горящие объекты. Комментарий Минобороны РК

CentralAsia (KZ) - Жители некоторых городов Кыргызстана и Казахстана заметили в небе горящие объекты. Видео с этим явлением распространяются в социальных сетях.

Пользователи увидели в городах Бишкек, Оша, Баткеном, Кара-Балта Кыргызстана и Астане Казахстана.

Министерство обороны Казахстана прокомментировало ситуацию. В ведомстве сообщили, что фактов нарушения воздушного пространства на территории страны не зафиксировано. Обстановка находится под контролем соответствующих служб, угрозы для населения нет.

«Данное явление похоже на входящие в атмосферу обломки космического аппарата или метеоритный поток. Как правило, такие объекты сгорают в плотных слоях атмосферы и не достигают земной поверхности.

Призываем граждан сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию. Компетентные органы изучают это явление и предоставят разъяснения», - говорится в сообщении ведомства.

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