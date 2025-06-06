Горящие объекты над небом Кыргызстана и Казахстана: Минцифры РК назвало возможную причину

CentralAsia (KZ) - Минцифры Казахстана объяснило возможную причину загадочных огней, которые заметили в небе ночью с 5 на 6 июня.

Яркое световое явление наблюдали жители Кыргызстана и Казахстана.

По предварительным данным, речь может идти о входе в атмосферу космических объектов, ранее находившихся на орбите. Как сообщили в министерстве, зарегистрированы три события, которые совпадают по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали очевидцы.

Первый объект — разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая. Он вошел в атмосферу 5 июня около 22:40 по времени Астаны. Предполагается, что при сгорании в атмосфере он мог создать масштабное свечение.

Второй объект — спутник STARLINK-1631 (SpaceX), который сошел с орбиты 6 июня в 03:41 по времени Алматы.

Третий — разгонный блок японской ракеты H-2A. Его вход в атмосферу зафиксирован 6 июня в 00:36 по времени Алматы. Объект находился в режиме пассивного схода.

В ведомстве отметили, что достоверных данных о падении фрагментов на территории Казахстана или причинении какого-либо ущерба не поступало. Обычно такие объекты полностью сгорают в плотных слоях атмосферы. «Явление носит зрелищный, но безопасный характер», - отмечено в министерстве.

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