Горящие объекты над небом Кыргызстана и Казахстана: Минцифры РК назвало возможную причину

|Предыстория: В небе над Кыргызстаном и Казахстаном заметили горящие объекты. Комментарий Минобороны РК
CentralAsia (KZ) - Минцифры Казахстана объяснило возможную причину загадочных огней, которые заметили в небе ночью с 5 на 6 июня.
Яркое световое явление наблюдали жители Кыргызстана и Казахстана.
По предварительным данным, речь может идти о входе в атмосферу космических объектов, ранее находившихся на орбите. Как сообщили в министерстве, зарегистрированы три события, которые совпадают по времени и визуальному описанию с тем, что наблюдали очевидцы.
Первый объект — разгонный блок китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced, запущенной 17 мая. Он вошел в атмосферу 5 июня около 22:40 по времени Астаны. Предполагается, что при сгорании в атмосфере он мог создать масштабное свечение.
Второй объект — спутник STARLINK-1631 (SpaceX), который сошел с орбиты 6 июня в 03:41 по времени Алматы.
Третий — разгонный блок японской ракеты H-2A. Его вход в атмосферу зафиксирован 6 июня в 00:36 по времени Алматы. Объект находился в режиме пассивного схода.
В ведомстве отметили, что достоверных данных о падении фрагментов на территории Казахстана или причинении какого-либо ущерба не поступало. Обычно такие объекты полностью сгорают в плотных слоях атмосферы. «Явление носит зрелищный, но безопасный характер», - отмечено в министерстве.