В Монголии задержан гражданин Южной Кореи, разыскиваемый Интерполом
- Монголия, происшествия
- 5:12, 06 июня 2025
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CentralAsia (MNG) -
Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии доставило на допрос гражданина Кореи, находившегося в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола, и проводит расследование, возбудив уголовное дело.
Гражданин Кореи находился под следствием по обвинению в совершении тяжких экономических преступлений в Республике Корея, а именно в получении мошенническим путем необычно крупной суммы денег, и находился в международном розыске. Установлено, что он нелегально проживал в Монголии с 2017 года.
Гражданин задержан, расследуется и депортируется из Монголии по постановлению Окружного суда по уголовным и гражданским делам первой инстанции.
источник: MiddleAsianNews
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