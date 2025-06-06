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В Монголии задержан гражданин Южной Кореи, разыскиваемый Интерполом

CentralAsia (MNG) -  

Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии доставило на допрос гражданина Кореи, находившегося в международном розыске по «красному уведомлению» Интерпола, и проводит расследование, возбудив уголовное дело.

Гражданин Кореи находился под следствием по обвинению в совершении тяжких экономических преступлений в Республике Корея, а именно в получении мошенническим путем необычно крупной суммы денег, и находился в международном розыске. Установлено, что он нелегально проживал в Монголии с 2017 года.

Гражданин задержан, расследуется и депортируется из Монголии по постановлению Окружного суда по уголовным и гражданским делам первой инстанции.

источник: MiddleAsianNews

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