Монголия назначена заместителем председателя AFACI

CentralAsia (MNG) -

7-я Генеральная ассамблея AFACI (Азиатской инициативы по продовольственному и сельскохозяйственному сотрудничеству) прошла в Катманду, Непал, с 29 по 30 мая 2025 года.

Генеральная ассамблея, проводимая каждые три года, служит важной платформой для стран-членов AFACI и организаций-партнеров для обсуждения совместных стратегий решения насущных глобальных проблем в области продовольствия и сельского хозяйства.

В этом году на ассамблее произошло несколько важных событий. В частности, к AFACI присоединились две новые страны, Пакистан и Таджикистан, в результате чего общее число членов достигло 17 стран.

Еще одним важным событием стали выборы новых и дополнительных должностных лиц в Группу председателей AFACI, сессии по стратегическому планированию будущих проектов и краткое представление долгосрочного направления деятельности AFACI.

В этой связи в ходе 7-й Генеральной ассамблеи Азиатской инициативы по продовольственному и сельскохозяйственному сотрудничеству (AFACI) делегаты стран-членов избрали Монголию заместителем председателя организации сроком на три года.

Представляя Монголию, государственный секретарь Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Жамбалцэрэн Төмөр-Уяа сказал: «Монголия придает большое значение углублению будущего сотрудничества в сельскохозяйственном секторе Азии и совместному внедрению научно обоснованных решений, основанных на адаптации к изменению климата».

Генеральная ассамблея, организованная Администрацией развития сельских районов Республики Корея, объединила представителей сельскохозяйственного сектора 15 стран-членов AFACI. Участники рассмотрели ход и результаты текущих проектов и программ, а также обсудили и определили будущее направление политики сотрудничества в продовольственном и сельскохозяйственном секторе Азии.

По состоянию на май 2025 года в состав AFACI входят следующие страны-члены: Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Индонезия, Корея, Кыргызстан, Монголия, Мьянма, Непал, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам и два новых члена: Пакистан и Таджикистан.

Азиатская инициатива по сотрудничеству в области продовольствия и сельского хозяйства (AFACI) — это межправительственный и многосторонний орган сотрудничества, целью которого является улучшение производства продовольствия и содействие устойчивому сельскому хозяйству в странах Азии посредством передачи и обмена знаниями и технологиями. Для достижения своих целей AFACI реализует, управляет, финансирует и координирует многосторонние проекты, международные тренинги, программные семинары и симпозиумы.

Секретариат AFACI находится в Международном центре технологического сотрудничества (ITCC) Администрации развития сельских районов в Чонджу, Корея.

источник: MiddleAsianNews

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