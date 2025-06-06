Чемпионат Азии по шахматам 2026 года впервые пройдет в Монголии

CentralAsia (MNG) -

04 июня Монгольская шахматная федерация объявила, что Монголия примет чемпионат Азии по шахматам 2026 года.

В Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) президент Монгольской шахматной федерации Занданшатар Гомбожав встретился с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном Халифой и другими лидерами, чтобы договориться о проведении чемпионата Азии по шахматам 2026 года в Монголии.

За 70-летнюю историю современных монгольских шахмат столь масштабный турнир в Монголии не проводился. Это дало возможность лучшим шахматистам Азии приехать в Монголию и посоревноваться с монгольскими шахматистами.

Они также обсудили вопросы организации регулярных международных турниров континентального уровня в Монголии, установления контактов и обмена опытом со странами Азии, где шахматы высоко развиты.

источник: MiddleAsianNews

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