Чемпионат Азии по шахматам 2026 года впервые пройдет в Монголии
CentralAsia (MNG) -
04 июня Монгольская шахматная федерация объявила, что Монголия примет чемпионат Азии по шахматам 2026 года.
В Эль-Айне (Объединенные Арабские Эмираты) президент Монгольской шахматной федерации Занданшатар Гомбожав встретился с президентом Азиатской шахматной федерации шейхом Султаном Халифой и другими лидерами, чтобы договориться о проведении чемпионата Азии по шахматам 2026 года в Монголии.
За 70-летнюю историю современных монгольских шахмат столь масштабный турнир в Монголии не проводился. Это дало возможность лучшим шахматистам Азии приехать в Монголию и посоревноваться с монгольскими шахматистами.
Они также обсудили вопросы организации регулярных международных турниров континентального уровня в Монголии, установления контактов и обмена опытом со странами Азии, где шахматы высоко развиты.
источник: MiddleAsianNews
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