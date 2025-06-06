Ультрамарафонец Монголии занял первое место в Японии

CentralAsia (MNG) -

Бегун вновь доказал, что монголы – выносливый народ, на ультрамарафоне в Японии.

В Японии c 23 мая по 29 мая 2025 года прошел шестидневный забег.

Монгольский спортсмен Буджаргал Бямбаа стал победителем ультрамарафона в Японии, преодолев расстояние в ​​931.381 км за шесть дней и шесть ночей.

Это не просто марафон, потому что его протяженность не подпадает под официальный стандарт, по которому бега приравниваются к марафонским.

6-дневный бег — стандартная дистанция сверхмарафона, в котором каждый участник старается пробежать в течение 6 дней как можно большее расстояние.

Многосуточные и многодневные (этапные) забеги обычно либо разделены на ежедневные этапы определенной длины или времени, или же бегуны могут разделять их по своему усмотрению. Многодневные забеги могут варьироваться от непрерывного 48-часового бега до трансконтинентальных пробегов.

Сверхдлинные дистанции могут быть разделены на три большие категории: традиционный марафон, сверхмарафон — любая дистанция, длиннее марафонской, и собственно многодневные забеги, которые начинаются с 48-часового бега и могут длиться практически до бесконечности, часто от шести дней до 3100 миль (4988.966км) и более.

источник: MiddleAsianNews

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