Вторая государственная центральная больница внедряет лазерную литотрипсию

CentralAsia (MNG) -

Заведующий отделением хирургии почек Второй центральной государственной больницы Ханхонгор Амарсайхан сообщил, что в практику лечения внедрена новая технология дробления камней в почках и мочевыводящих путях с помощью лазерного аппарата — лазерная литотрипсия.

Контактная лазерная литотрипсия — современный метод избавления от камней в мочевыводящих путях. При этой процедуре врач разрушает конкременты с помощью лазерного излучения, превращая их в мельчайшую пыль или небольшие фрагменты, которые затем выводятся естественным путем.

Лазерную литотрипсию часто сочетают с другими методами лечения. Например, при крупных камнях в почке врач может сделать небольшой прокол в пояснице. Через него он введет эндоскоп и разрушит камень лазером. Такой метод называют перкутанной лазерной литотрипсией.

Лазерная литотрипсия была изобретена в Центре фотомедицины Уэллмана в Массачусетской больнице общего профиля в 1980-х годах для удаления вдавленных мочевых камней. Оптические волокна переносят световые импульсы, которые измельчают камень. Candela лицензировала технологию и выпустила первую коммерческую систему лазерной литотрипсии. Первоначально использовались лазеры на красителях с длиной волны 504 нм, затем в 1990-х годах изучались гольмиевые лазеры.

Уролог вводит зонд в мочевыводящие пути, чтобы обнаружить камень. Это может быть цистоскоп, уретероскоп, реноскоп или нефроскоп. Оптическое волокно вводится через рабочий канал зонда, и лазерный свет направляется непосредственно на камень. Камень фрагментируется, а оставшиеся части собираются в «корзину» и/или вымываются из мочевыводящих путей вместе с более мелкими частицами «пыли».

Процедура проводится под местной или общей анестезией и считается минимально инвазивной процедурой. Она широко доступна в большинстве больниц мира.

Лазерная литотрипсия (ЛЛ) была оценена по сравнению с экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсией (ЭУВЛ), и обе оказались безопасными и эффективными. ЭУВЛ может быть безопаснее для небольших камней (<10 мм), но менее эффективна для камней размером 10–20 мм. Метаанализ 2013 года показал, что ЛЛ может лечить более крупные камни (> 2 см) с хорошими показателями отсутствия камней и осложнений.

Гольмиевая лазерная литотрипсия показала превосходный начальный успех и частоту повторного лечения по сравнению с ESWL в исследовании 2013 года.

Экспериментальный тулиевый волоконный лазер (TFL) изучается как потенциальная альтернатива гольмиевому:YAG (Ho:YAG) лазеру для лечения камней в почках. TFL имеет несколько потенциальных преимуществ по сравнению с Ho:YAG лазером для литотрипсии, включая в четыре раза более низкий порог абляции, почти одномодовый профиль луча и более высокую частоту импульсов, что приводит к увеличению скорости абляции в четыре раза и сокращению времени процедуры.

Импульсные лазеры на красителях использовались с диаметром волокна 200–550 микрон для литотрипсии желчных и мочевых камней.

Ho:YAG-лазеры имеют длину волны 2100 нм (инфракрасный) и используются для медицинских процедур в урологии и других областях. Они обладают качествами CO2- и Nd:Yag-лазеров с абляционным и коагуляционным эффектами. Использование гольмиевого лазера приводит к получению более мелких фрагментов, чем импульсные лазеры на красителях 320 или 365 микрон или электрогидравлические и механические методы.

Тулиевые волоконные лазеры изучаются.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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