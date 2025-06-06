Эксперты призывают защитить пути миграции хуланов

CentralAsia (MNG) -

Исследователи-экологи и эксперты по охране природы призывают правительство Монголии принять меры на политическом уровне для обеспечения свободного перемещения монгольского хулана или дикого осла, — вида, включенного в приложения к Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. Этот вопрос был в центре внимания консультативного совещания, состоявшегося в прошлую пятницу и совместно организованного Министерством окружающей среды и изменения климата, Обществом охраны дикой природы (WCS) и Главным управлением по охране границ.

В пустыне Гоби в Монголии проживает около 80 процентов от общей численности популяции хуланов в мире. Учитывая ограниченность среды обитания и сокращение численности, будущее этого вида во многом зависит от стратегий сохранения и решений Монголии по землепользованию.

В последние годы давление со стороны горнодобывающей промышленности, развитие инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, чрезмерный выпас скота из-за перенаселенности, а также климатические явления, такие как засухи и дзуты (суровые зимние бедствия), серьезно нарушили миграционные пути хуланов.

В ходе встречи участники выразили обеспокоенность тем, что новые транспортные коридоры, особенно железнодорожные и автомобильные проекты, все больше фрагментируют среду обитания хулан. Эти изменения вынуждают животных покидать свои традиционные пастбища, отделяться от стад или пересекать опасные дороги и ограждения.

Недружественное к диким животным ограждение, включая колючую проволоку, привело к травмам и гибели мигрирующих стад. Эксперты также отметили тревожную тенденцию: основная популяция хулан в южной части Гоби начинает мигрировать на восток, к своему историческому ареалу, вероятно, в поисках нетронутой среды обитания.

Известный как одно из «Шести чудес Гоби», хулан имеет огромное экологическое и символическое значение.

Эксперты подчеркнули, что первым шагом в защите этого знакового вида является проведение детального исследования его текущего ареала и миграционных схем. Эти знания могут затем помочь в создании защищенных коридоров дикой природы, которые уменьшат воздействие человека и позволят бесперебойную миграцию — необходимое условие для выживания вида.

Хулан (лат. Equus hemionus) — вид из семейства лошадиных. Внешне очень напоминает осла, но имеет немало общих признаков с лошадью, из-за чего хулана нередко называют полуослом. Само видовое название лат. hemionus — от др.-греч. ἡμίονος, буквально «полуосёл», то есть мул или лошак. Считается, что хулан никогда не поддавался приручению, в отличие от африканского осла.

Современные исследования ДНК доказывают, что все нынешние домашние ослы являются потомками африканского осла. Составленное по результатам генетических исследований генеалогическое древо чётко разделяет ослов в африканскую и азиатскую ветвь. Хуланы относятся ко второй из них.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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