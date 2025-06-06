Сегодня продолжается 10-й Улан-Баторский диалог по безопасности в Северо-Восточной Азии

CentralAsia (MNG) - Организованная совместно Министерством иностранных дел Монголии и Институтом стратегических исследований Монголии, 10-я Международная конференция по безопасности Северо-Восточной Азии «Уланбаторский диалог» открылась 5 июня 2025 года. Об этом сообщили в МИД Монголии.

Двухдневная конференция объединяет более 230 ученых, исследователей и делегатов из более чем 40 стран, включая Австралию, Объединенные Арабские Эмираты, США, Великобританию, Оман, Исландию, Канаду, Эстонию и Францию, а также страны Северо-Восточной Азии.

С 1980-х годов Монголия последовательно стремилась создать механизм диалога для Северо-Восточной Азии, и в 2013 году запустила инициативу «Улан-Баторский диалог по безопасности Северо-Восточной Азии», успешно созвав Международную конференцию с 2014 года. Международная конференция «Улан-Баторский диалог» придерживается мирной, открытой, независимой и многопрофильной внешней политики Монголии. Последовательное проведение Конференции сделало ее международной площадкой для диалога по вопросам региональной безопасности, решениям и укреплению доверия.

Министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх выступила с вступительным словом, заявив, что диалог, сотрудничество и взаимопонимание имеют важное значение для преодоления многогранных проблем безопасности в регионе. Министр иностранных дел пригласила участников к активным дискуссиям и обмену мнениями.

Батцэцэг Батмөнх

Директор Института стратегических исследований при Совете национальной безопасности Монголии д-р Мэндээ Жаргалсайхан сказал: «Уланбаторский диалог» является важным шагом во внешней политике Монголии. Конференция предлагает странам, имеющим споры, возможность вести диалог. Растущее число участников является главным достижением: в этом году в конференции приняли участие более 230 отечественных и иностранных делегатов. Участники обменяются опытом и проведут дискуссии по пяти основным темам, включая проблемы региональной безопасности, возможности сотрудничества, изменение климата и энергетическую устойчивость. Поскольку Монголия будет принимать COP17 в 2026 году, мы делаем акцент на вопросах климата».

Руководитель Центра исследований вечной мерзлоты при Институте географии и геоэкологии Монгольской академии наук д-р Саруулзаяа Адъяа отметила: «Изменение климата расширяет фронты опустынивания и ускоряет таяние вечной мерзлоты. Если в 1971 году вечная мерзлота покрывала 63 процента территории Монголии, то сейчас она сократилась на 34 процента. Это влияет на инфраструктуру, включая дороги и здания, в зонах вечной мерзлоты все больше повреждаются, что приводит к авариям. Нам нужны климатически-адаптивные технологии в транспорте и строительстве. Национальное движение «Миллиарды деревьев» является прекрасной моделью. Выращивание лесов в опустынивающихся районах может помочь смягчить последствия изменения климата. С помощью этой конференции мы стремимся изучить передовой опыт других стран и внедрить стратегии адаптации к изменению климата и смягчения его последствий».

В рамках 10-го «Улан-Баторского диалога» пройдут пять тематических сессий, в том числе «Проблемы и возможности безопасности в Северо-Восточной Азии», «Многостороннее сотрудничество в Северо-Восточной Азии», «Изменение климата и проблемы безопасности в Северо-Восточной Азии», «Региональное сотрудничество между Северо-Восточной и Центральной Азией» и «Энергетические проблемы и изменение климата в Северо-Восточной Азии».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения