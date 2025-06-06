Морская администрация Монголии и Ассоциация судовладельцев Кореи подписали МоВ

CentralAsia (MNG) - Морская администрация Монголии и Ассоциация судовладельцев Кореи подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству 4 июня 2025 года.

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании обе стороны будут сотрудничать в расширении деятельности морского сектора Монголии, улучшении качества регистрации судов, укреплении политики и развития морского транспорта, а также будут обмениваться информацией.

Ассоциация судовладельцев Кореи является крупной организацией владельцев и операторов судов, занимающихся морскими перевозками. В ее состав входят 155 компаний-членов, включая «HMM» и Korea Shipping Corporation.

Республика Корея является крупной страной морского транспорта, занимая шестое место по активам флота согласно Европейской платформе сотрудничества кластеров, а также шестое место по судовладельчеству согласно Торговле и развитию ООН.

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