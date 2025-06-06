Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим. Хронология конфликта бывших соратников

CentralAsia (CA) - В США противостояние между президентом Дональдом Трампом и бывшим главой DOGE миллиардером Илоном Маском вылилось в большую заочную перепалку. Об этом пишет «Коммерсант».

Хронология конфликта

29 мая Илон Маск официально объявил о завершении своей работы в качестве главы Департамента эффективности правительства.

30 мая Илон Маск на совместной пресс-конференции в Овальном кабинете получил из рук Дональда Трампа «золотой ключ» от Белого дома. Трамп выразил признательность миллиардеру за работу в своем правительстве.

31 мая. Дональд Трамп отозвал кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Айзекман является соратником и спонсором проектов Маска в SpaceX.

3 июня Илон Маск раскритиковал ключевой налогово-бюджетный законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью» и «возмутительным свинством». Миллиардер утверждает, что содержащиеся в документе предложения увеличивают нагрузку на бюджет и нивелируют достижения Департамента эффективности правительства (DOGE), который он возглавлял.

4 июня газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой утверждалось, что Трамп теряет терпение из-за критики Маском налогового пакета республиканцев. Маск, в свою очередь, обиделся, что пожертвовал сотни миллион долларов на избрание Трампа, а теперь видит отзыв кандидатуры Айзекмана.

Предприниматель потратил свыше $250 млн на предвыборную кампанию республиканца. Бизнесмен также участвовал в телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами и, по данным СМИ, влиял на формирование новой администрации.

5 июня Дональд Трамп сказал журналистам, что «очень разочарован» в Маске, с которым раньше его связывали хорошие отношения.

Илон Маск не остался в долгу и написал в соцсети X, что без его поддержки Трамп не выиграл бы выборы.

Дональд Трамп в соцсети Truth Social назвал Маска сумасшедшим. Он также предложил прекратить государственные субсидии и контракты с ним, чтобы сэкономить бюджет.

Илон Маск «сбросил самую большую бомбу» на бывшего начальника. Он написал в X, что Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна (умер при подозрительных обстоятельствах в тюрьме), поэтому они так и не были опубликованы. Последний был обвинен в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции.

Дональд Трамп ответил в Truth Social, что Маск должен был выступить против него много месяцев назад. Он снова подчеркнул преимущества своего налогово-бюджетного законопроекта и отметил, что исправляет «беспорядок, который не создавал».

Илон Маск написал в X, что в свете заявлений об аннулировании с ним госконтрактов он начинает немедленный вывод своих космических кораблей Dragon из эксплуатации. Через несколько часов он написал, что не будет выводить корабли Dragon из эксплуатации.

Илон Маск репостнул твит, в котором один из пользователей X пишет, что в скандале «Трамп против Маска» ставит на Маска. Также там говорится, что Трампу нужно объявить импичмент, а (вице-президент США.— «Ъ») Джей Ди Вэнс должен заменить его. «Да!» — поддержал Маск сообщение.

Илон Маск написал в X, что тарифы Трампа вызовут рецессию уже во второй половине этого года.

В конфликт вмешался экс-советник Трампа Стив Бэннон. Он призвал выдворить Маска из страны, т.к. тот может быть нелегальным иммигрантом, и инициировать против него несколько расследований.

Главные помощники Трампа в Белом доме провели несколько встреч, чтобы обсудить последствия твитов Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Глава МИД Польши Радислав Сикорский написал в X Маску ответ на его старый твит: «Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал». В марте министр сказал, что Польша платит за терминалы Starlink для Украины, на что Маск попросил «малыша» Сикорского «помолчать», потому что Польша покрывает очень малую часть расходов.

После перепалки Трампа и Маска акции принадлежащей миллиардеру Tesla упали на 15%.

Акции медиакомпании Трампа TMTG упали на 8%.