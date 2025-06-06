Ночное шоу в небе: какой космический объект сгорел в атмосфере?

CentralAsia (CA) - Согласно данным международных организаций по отслеживанию космического мусора, наиболее вероятным объектом, вошедшим в атмосферу Земли ночью с 5 на 6 июня 2025 года, является верхняя ступень китайской ракеты Zhuque-2 Enhanced (ZQ-2E), запущенной компанией LandSpace 17 мая 2025 года.

Время повторного входа в атмосферу оценивается примерно в 20:40 по времени Бишкека. Сообщения о ярких вспышках в небе в это время совпадают с предполагаемым временем входа этого объекта в атмосферу. Ракета использовала экологически чистое топливо — жидкий метан и кислород, что могло способствовать яркому свечению при сгорании в атмосфере.

Также рассматривались другие возможные источники:

Спутник STARLINK-1631 от SpaceX, который был запланирован на контролируемый спуск и вошёл в атмосферу около 01:41 по Бишкеку 6 июня.

Верхняя ступень японской ракеты H-2A, которая совершила пассивный спуск в 22:36 по Бишкеку 5 июня.

Однако, учитывая время и характер наблюдаемых явлений, наиболее вероятным объектом, вызвавшим ночные световые явления, является верхняя ступень ракеты Zhuque-2 Enhanced.



