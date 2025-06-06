Израиль нанес удары по Бейруту

CentralAsia (CA) - Армия Израиля нанесла удары по нескольким целям в южном пригороде Бейрута, сообщает Al-Arabiya. По словам израильских военных в цокольном этаже уничтоженных зданий Хезболла занималась производством дронов.

Это уже четвертый удар Израиля по ливанской столице после подписания соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве США в ноябре прошлого года. При этом по югу Ливана удары наносятся практически ежедневно.

Перед ударами военные опубликовали в соцсети Х координаты целей и призыв к жителям немедленно покинуть эти здания, чтобы не пострадать. «Хезболла работает, чтобы произвести тысячи дронов под руководством и при финансировании иранских террористических групп. Хезболла активно использует беспилотники для атак на государство Израиль и стремится увеличить их производство», - прокомментировали ситуацию в Тель-Авиве.

Представитель Хезболлы сообщил Al-Arabiya на условиях анонимности, что в пораженных местах никакого производства БПЛА не было. «В соглашении о прекращении огня предусмотрен механизм расследования актов его нарушения. Израиль в целом, и Нетаньяху в частности не хотят прекращения войны в регионе», - отметил он.



За время войны между Израилем и Ливаном были убиты 4000 ливанцев и 190 евреев.