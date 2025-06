Илон Маск написал, что Трамп есть в файлах Эпштейна. Что это за файлы?

CentralAsia (CA) - В США противостояние между президентом Дональдом Трампом и бывшим главой DOGE миллиардером Илоном Маском вылилось в большую заочную перепалку.

5 июня Илон Маск написал в соцсети X: «Пора сбросить настоящую бомбу: @realDonaldTrump есть в файлах Эпштейна. Вот настоящая причина, по которой они до сих пор не обнародованы. Хорошего дня, Дональд Дж. Трамп!». Запись уже набрала 153 млн просмотров. Илон Маск также перепостил видео с Трампом и Эпштейном на вечеринке.

Это очень серьезное обвинение. Но что с собой представляют список Эпштейна (файлы), который во время предвыборной гонки обещал обнародовать кандидат Трамп?

Так называемый «список Джеффри Эпштейна» (или «чёрная книга Эпштейна», Epstein’s black book) появился в контексте расследований в отношении самого Эпштейна — американского финансиста, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, торговле людьми и создании сети для сексуальных услуг.

В 2009 году, во время одного из расследований против Эпштейна, британский дворецкий Альфредо Родригес передал в ФБР копию записной книги Эпштейна, которую он называл «черной книгой». Родригес утверждал, что в оригинале содержались имена, адреса и телефоны сотен влиятельных людей, включая политиков, бизнесменов, моделей, принцев, актёров, а также предполагаемых жертв.

В 2015 году Gawker и другие СМИ опубликовали копии части «чёрной книги», в которую входили имена Дональда Трампа, Билла Клинтона, Принца Эндрю, Илона Маска и многих других известных персон. Однако наличие их имён не означало причастность к преступлениям — в книге фигурировали и жертвы, и случайные контакты, и те, кто летал на самолётах Эпштейна без противоправной цели.

Отдельно от «чёрной книги» — в рамках расследований были также изъяты журналы полётов (flight logs) частного самолёта Эпштейна (прозванного в прессе «Lolita Express»), где фиксировались пассажиры и маршруты. Эти документы также попали в прессу и используются журналистами для попыток реконструкции сети связей.

В ходе разбирательств по делу подруги Эпштейна — Гислейн Максвелл — в 2020–2023 годах в публичный доступ были переданы десятки тысяч страниц судебных документов, часть из которых включала показания жертв и упоминания лиц из окружения Эпштейна.

Смерть Джеффри Эпштейна 10 августа 2019 года в тюрьме Манхэттена была официально признана самоубийством, но она вызвала широкий резонанс и подозрения из-за ряда необычных и несостыковок, породивших множество теорий заговора.

Ключевые подозрительные обстоятельства:

1. Пропали записи с камер наблюдения

2. Нарушения в работе охраны

3. Снятие с усиленного надзора

4. Сожитель в камере переведен

5. Спорные выводы патологоанатомов

6. Мотив для устранения

Список лиц, упоминавшиеся в показаниях жертв:

Упомянут Вирджинией Джуффре (Roberts) как человек, с которым её принудили вступить в сексуальные отношения, когда ей было 17.

Он отрицал обвинения, но позже достиг внесудебного соглашения с Джуффре в размере $12 млн без признания вины (2022 г.).

Также обвинён Джуффре в сексуальной эксплуатации.

Он подал встречный иск за клевету. В 2022 году стороны обменялись заявлениями, не признавая вины, но отказываясь от дальнейших обвинений.

Фигурировал в полётных журналах Эпштейна как пассажир «Lolita Express» (не менее 26 раз).

Жертвы не обвиняли его напрямую в сексуальных преступлениях.

Отрицает любую причастность к деятельности Эпштейна.

Также упоминается в «чёрной книге» и был знаком с Эпштейном.

Некоторые свидетельства указывают на их общие вечеринки в 1990-х.

Жертвы не обвиняли Трампа в насилии, он отрекся от Эпштейна после 2004 года и заявлял, что выгнал его из клуба Mar-a-Lago.

Был главным финансовым покровителем Эпштейна;

Жертвы утверждали, что Эпштейн вербовал моделей от имени VS, но Векснер отрицает участие в преступлениях.

Обвинён несколькими женщинами в изнасилованиях;

Был арестован во Франции и повесился в тюрьме в 2022 году (аналогично Эпштейну).

Их семья упоминалась Джуффре как место, где она якобы принуждалась к интиму;

Отрицают все обвинения.

Другие лица, упомянутые в документах (не в обвинениях):

Илон Маск – в списках гостей на вечеринках Эпштейна (отрицает тесные связи).

Билл Гейтс – встречался с Эпштейном после его первого ареста (отрицает причастность).

Ларри Пейдж и Сергей Брин (Google) – в списках гостей.

Наоми Кэмпбелл – в «чёрной книге» как контакт.

Мик Джаггер, Кевин Спейси, Крис Такер, Вуди Аллен – упоминаются в полётных журналах как участники поездок (без обвинений в их адрес).

P.S. Вирджиния Джуффре, по словам её семьи, покончила с собой 25 апреля 2025 года в своем доме в Неергабби, Западная Австралия.

В июне 2022 года подруги Эпштейна — Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам заключения за растление несовершеннолетних.

