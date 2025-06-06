Россия нанесла массированный удар, в Энгельсе горит нефтебаза

метро Киева в ночь с 5 на 6 июня

CentralAsia (CA) - Россия атаковала Украину 407 беспилотниками и 44 ракетами. Об этом 6 июня заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона. Он также добавил, что российские военные наносили удары со стороны северных регионов и вся масса беспилотников шла «ползучим наступлением» к западным.

По данным Игната, Россия атаковала Украину баллистикой, крылатыми ракетами воздушного и наземного базирования, а также большим количеством ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Он отметил, что украинские силы ПВО смогли сбить до 30 ракет и до 200 беспилотников.

«В целом аж 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также есть данные по применению врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них — уничтожено», — заявил Юрий Игнат (цитата по РБК-Украина).

15 человек пострадали во время ночной атаки на Луцк, 10 человек пострадали в Тернополе, в Киеве погибли 4 человека.



В свою очередь Минобороны России сообщило, что силы ПВО перехватили и уничтожили 174 дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) над 14 российскими регионами. Кроме того, над акваторией Черного моря сбиты три украинские ракеты «Нептун-МД».

В Энгельсе в России в результате налета украинских дронов горит нефтебаза.