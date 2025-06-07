Узбекистан запускает пилотные грузоперевозки по новому коридору в Китай и Монголию

CentralAsia (MNG) -

Министерство транспорта Узбекистана совместно с Торгово-промышленной палатой запустило первую пилотную перевозку грузов по коридору Узбекистан–Кыргызстан–Китай–Монголия с целью расширения доступа на рынок и создания новых маршрутов автомобильных грузоперевозок.

Эта веха знаменует начало многообещающего международного транспортного коридора, который стал возможным благодаря эффективному сотрудничеству стран-участниц и совместным усилиям по развитию логистической инфраструктуры. Коридор открывает новые возможности для роста торговли и улучшения транспортной и логистической связанности в регионе.

Ожидается, что новый маршрут позволит значительно увеличить объемы экспортно-импортных грузоперевозок между странами-участницами, расширить географию торговых отношений и сократить сроки доставки товаров.

На фоне сохраняющихся вызовов на мировом рынке логистики развитие данного коридора особенно актуально для узбекских национальных перевозчиков. Он дает стратегическое преимущество для расширения бизнеса, повышения операционной эффективности и укрепления позиций как на региональном, так и на глобальном уровне.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения