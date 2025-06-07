Президент США на 6 месяцев ограничил въезд в страну иностранным студентам для обучения в Гарварде

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп на шесть месяцев ограничил въезд в страну иностранным студентам для обучения в Гарвардском университете и участии в программах обмена. Об этом пишет euronews.

В подписанном указе Трамп заявил, что разрешение Гарварду продолжать принимать иностранных студентов в кампусе, в штате Массачусетс, ставит под угрозу национальную безопасность.

«Я решил, что въезд определенной категории иностранных граждан наносит ущерб интересам Соединенных Штатов, поскольку, по моему мнению, поведение Гарварда сделало его неподходящим местом для иностранных студентов и исследователей», - написал Трамп в указе.

На прошлой неделе федеральный суд запретил Министерству внутренней безопасности препятствовать обучению иностранных студентов в Гарварде. Однако в своем указе Трамп ссылается на федеральный закон, который дает президенту право блокировать въезд иностранцев, чье присутствие в стране может нанести ущерб интересам и безопасности Соединенных Штатов.

Он использовал те же полномочия, когда объявил, что гражданам 12 стран будет запрещено посещать США, а для граждан еще семи стран будут введены ограничения.

В заявлении, сделанном в среду вечером, университет сообщил, что будет продолжать защищать своих иностранных студентов.

Напряженность между властями и учебным заведением возникла из-за отказа Гарварда подчиниться ряду требований, выдвинутых федеральным правительством. Ситуация обострилась после того, как Министерство внутренней безопасности заявило, что Гарвард отказался предоставить документы, связанные с неправомерным поведением иностранных студентов. Гарвард заявил, что выполнил запрос, но в Белом доме сочли ответ недостаточным.

Что касается иностранных студентов, уже обучающихся в Гарварде - а их в настоящее время насчитывается около 6 800 человек, - то, по словам Трампа, госсекретарь США Марко Рубио определит, следует ли аннулировать их визы.