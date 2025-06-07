Из-за циклона в Казахстане ожидаются дожди с грозами, местами с выпадением града

CentralAsia (KZ) - Погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке, в центре – сильные дожди, с выпадением града.

Как сообщает Казгидромет, температура воздуха днем на западе страны повысится от +22...+30 до сильной жары +30...+37, на северо-западе страны повышение температуры от +20...+30 до +23...+33, на севере республики преобладающая температура +18...+28, на востоке, в центре Казахстана прогнозируется понижение температуры воздуха от +23...+34, местами сильной жары +35...+38 градусов до +20...+33 тепла, на юге РК ожидается повышение от +25...+35 до +29...+37 тепла, на юго-востоке страны сохраняется сильная жара +30...+39.

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