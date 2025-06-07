В Алматы пресекли деятельность наркоканала из США, изъято 43 кг наркотиков

CentralAsia (KZ) - Прокуратура Алматы расследует дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Более 43 кг изъятой марихуаны были ввезены в страну десятками почтовых посылок.

Как сообщает прокуратура, посылки предназначались для жителей ряда крупных городов страны, где проведены обыски и задержаны 10 лиц. По их показаниям стало ясно, что действует организованная кибергруппа, наладившая схему контрабанды наркотиков. Она состояла из «кураторов», «расфасовщиков» и «дропперов».

Их координация осуществлялась в телеграмме через ложный аккаунт. Владельцем аккаунта и организатором наркомагазина оказалось лицо, отбывающее наказание в Учреждении Павлодарской области. Он дал признательные показания и раскрыл схему ввоза наркотиков и механизм оплаты в криптовалюте.

Следствие также установило лица, финансировавшие покупку наркотических средств в США. Ими оказались преступные авторитеты, также отбывающие наказание в Учреждении. Получаемые доходы легализовывались путем приобретения и регистрации на родственников имущества.

Суд наложил арест на 5 квартир и 3 здания, 10 участков и 44 автомашины. Их стоимость превысила 1 млрд тенге.

На сегодня осуществляется уголовное преследование 20 граждан, в том числе должностные лица, покровительствовавшие преступной группе.

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