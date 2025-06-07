Президент Узбекистана наградил членов и тренеров сборной команды по футболу

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил членов и тренеров сборной Узбекистана по футболу.

Как говорится в соответствующем указе, впервые в истории страны сборная завоевала путевку на чемпионат мира.

Почетное звание «Ўзбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана») присвоено:

Кападзе Тимуру Тахировичу - главному тренеру национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Абдуллаеву Абдулле Кахрамонжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Алижонову Хожиакбару Улугбек угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Аликулову Хусниддину Рузи угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Ашурматову Рустамжону Элёровичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Буриеву Абдурауфу Анвар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Жиянову Русланбеку Музаффар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Искандерову Жамшиду Махмудовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Машарипову Жалолиддину Кадомбой угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Мозговому Акмалю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Насруллаеву Шерзоду Иннатилло угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Неъматову Абдувахиду Фуркат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Сайфиеву Фарруху Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Сергееву Игорю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Тургунбоеву Азизбеку Муродулла угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Тухтахужаеву Ислому Саидкамоловичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Урунову Остону Рустам угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Файзуллаеву Аббосбеку Сайиджон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Хамробекову Одилжону Сохибжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Хусанову Абдукодиру Хикматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Шомуродову Элдору Азамат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Шукурову Отабеку Гайрат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Эргашеву Ботирали Хайдарали угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Эркинову Хожимату Ботир угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Эшмуродову Умарбеку Юсуф угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Юсупову Уткиру Давлатбековичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За бескорыстную службу») награжден:

Ирматов Равшан Сайфиддинович - первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана

Орденом «Дўстлик» («Дружба») награжден:

Алеш Чех - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Владо Радманович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Еремчук Михаил Викторович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Мартин Магистер - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Нихад Пежкович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Сречко Катанец - тренер по футболу

Исеев Шамиль Тагирович - начальник научно-образовательного и методического отдела Ассоциации футбола Узбекистана

Фазилов Абдурахмон Рахимович - специалист по работе с болельщиками отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана

Орденом «Саломатлик» («Здоровье») II степени награжден:

Арипов Алишер Эркинович - врач национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Медалью «Соғлом турмуш» («Здоровый образ жизни») награждены:

Безбородов Андрей Владимирович - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Усманов Исламбек Юлдашевич - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Хасанов Ахмаджон Диёр угли - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Медалью «Шуҳрат» («Слава») награждены:

Ахмедов Даврон Уктамович - переводчик Ассоциации футбола Узбекистана

Аширов Шукурулло Шухратович - администратор отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана

Игамбердиев Шерзод Дилмуратович - начальник отдела международных связей Ассоциации футбола Узбекистана

Максумов Аваз Пархатович - генеральный секретарь Ассоциации футбола Узбекистана

Пирмухамедов Хасан Мирзахакимович - фотограф отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана

Рузиев Ислом Бахром угли - видеооператор отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана

Салихов Жамолиддин Салахутдинович - главный специалист отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана

Таджиев Сарвар Мирхатамович - администратор отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана

Файзиев Даврон Ахмеджанович - начальник отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана

Хакимов Дилшод Махмуджанович - начальник отдела специальной инспекции по контролю за футбольной деятельностью Ассоциации футбола Узбекистана

Шербаев Журабек Фазилжанович - заместитель председателя клуба болельщиков Ассоциации футбола Узбекистана