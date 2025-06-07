Президент Узбекистана наградил членов и тренеров сборной команды по футболу
- Узбекистан, спорт
- 11:50, 07 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил членов и тренеров сборной Узбекистана по футболу.
Как говорится в соответствующем указе, впервые в истории страны сборная завоевала путевку на чемпионат мира.
Почетное звание «Ўзбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана») присвоено:
- Кападзе Тимуру Тахировичу - главному тренеру национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Абдуллаеву Абдулле Кахрамонжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Алижонову Хожиакбару Улугбек угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Аликулову Хусниддину Рузи угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Ашурматову Рустамжону Элёровичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Буриеву Абдурауфу Анвар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Жиянову Русланбеку Музаффар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Искандерову Жамшиду Махмудовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Машарипову Жалолиддину Кадомбой угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Мозговому Акмалю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Насруллаеву Шерзоду Иннатилло угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Неъматову Абдувахиду Фуркат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Сайфиеву Фарруху Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Сергееву Игорю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Тургунбоеву Азизбеку Муродулла угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Тухтахужаеву Ислому Саидкамоловичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Урунову Остону Рустам угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Файзуллаеву Аббосбеку Сайиджон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Хамробекову Одилжону Сохибжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Хусанову Абдукодиру Хикматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Шомуродову Элдору Азамат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Шукурову Отабеку Гайрат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Эргашеву Ботирали Хайдарали угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Эркинову Хожимату Ботир угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Эшмуродову Умарбеку Юсуф угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Юсупову Уткиру Давлатбековичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За бескорыстную службу») награжден:
- Ирматов Равшан Сайфиддинович - первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана
Орденом «Дўстлик» («Дружба») награжден:
- Алеш Чех - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Владо Радманович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Еремчук Михаил Викторович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Мартин Магистер - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Нихад Пежкович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Сречко Катанец - тренер по футболу
- Исеев Шамиль Тагирович - начальник научно-образовательного и методического отдела Ассоциации футбола Узбекистана
- Фазилов Абдурахмон Рахимович - специалист по работе с болельщиками отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
Орденом «Саломатлик» («Здоровье») II степени награжден:
- Арипов Алишер Эркинович - врач национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Медалью «Соғлом турмуш» («Здоровый образ жизни») награждены:
- Безбородов Андрей Владимирович - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Усманов Исламбек Юлдашевич - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу
- Хасанов Ахмаджон Диёр угли - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу
Медалью «Шуҳрат» («Слава») награждены:
- Ахмедов Даврон Уктамович - переводчик Ассоциации футбола Узбекистана
- Аширов Шукурулло Шухратович - администратор отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
- Игамбердиев Шерзод Дилмуратович - начальник отдела международных связей Ассоциации футбола Узбекистана
- Максумов Аваз Пархатович - генеральный секретарь Ассоциации футбола Узбекистана
- Пирмухамедов Хасан Мирзахакимович - фотограф отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
- Рузиев Ислом Бахром угли - видеооператор отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
- Салихов Жамолиддин Салахутдинович - главный специалист отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
- Таджиев Сарвар Мирхатамович - администратор отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
- Файзиев Даврон Ахмеджанович - начальник отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
- Хакимов Дилшод Махмуджанович - начальник отдела специальной инспекции по контролю за футбольной деятельностью Ассоциации футбола Узбекистана
- Шербаев Журабек Фазилжанович - заместитель председателя клуба болельщиков Ассоциации футбола Узбекистана
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