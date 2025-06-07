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Президент Узбекистана наградил членов и тренеров сборной команды по футболу
Предыстория: Узбекистан впервые в истории вышел на чемпионат мира по футболу

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил членов и тренеров сборной Узбекистана по футболу. 

Как говорится в соответствующем указе, впервые в истории страны сборная завоевала путевку на чемпионат мира.

Почетное звание «Ўзбекистон ифтихори» («Гордость Узбекистана») присвоено:

  • Кападзе Тимуру Тахировичу - главному тренеру национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Абдуллаеву Абдулле Кахрамонжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Алижонову Хожиакбару Улугбек угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Аликулову Хусниддину Рузи угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Ашурматову Рустамжону Элёровичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Буриеву Абдурауфу Анвар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Жиянову Русланбеку Музаффар угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Искандерову Жамшиду Махмудовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Машарипову Жалолиддину Кадомбой угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Мозговому Акмалю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Насруллаеву Шерзоду Иннатилло угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Неъматову Абдувахиду Фуркат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Сайфиеву Фарруху Каримовичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Сергееву Игорю Владимировичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Тургунбоеву Азизбеку Муродулла угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Тухтахужаеву Ислому Саидкамоловичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Урунову Остону Рустам угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Файзуллаеву Аббосбеку Сайиджон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Хамробекову Одилжону Сохибжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Хусанову Абдукодиру Хикматжон угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Шомуродову Элдору Азамат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Шукурову Отабеку Гайрат угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Эргашеву Ботирали Хайдарали угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Эркинову Хожимату Ботир угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Эшмуродову Умарбеку Юсуф угли - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Юсупову Уткиру Давлатбековичу - члену национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Орденом «Фидокорона хизматлари учун» («За бескорыстную службу») награжден:

  • Ирматов Равшан Сайфиддинович - первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана

Орденом «Дўстлик» («Дружба») награжден:

  • Алеш Чех - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Владо Радманович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Еремчук Михаил Викторович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Мартин Магистер - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Нихад Пежкович - помощник тренера национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Сречко Катанец - тренер по футболу
  • Исеев Шамиль Тагирович - начальник научно-образовательного и методического отдела Ассоциации футбола Узбекистана
  • Фазилов Абдурахмон Рахимович - специалист по работе с болельщиками отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана

Орденом «Саломатлик» («Здоровье») II степени награжден:

  • Арипов Алишер Эркинович - врач национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Медалью «Соғлом турмуш» («Здоровый образ жизни») награждены:

  • Безбородов Андрей Владимирович - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Усманов Исламбек Юлдашевич - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу
  • Хасанов Ахмаджон Диёр угли - физиотерапевт национальной сборной команды Узбекистана по футболу

Медалью «Шуҳрат» («Слава») награждены:

  • Ахмедов Даврон Уктамович - переводчик Ассоциации футбола Узбекистана
  • Аширов Шукурулло Шухратович - администратор отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
  • Игамбердиев Шерзод Дилмуратович - начальник отдела международных связей Ассоциации футбола Узбекистана
  • Максумов Аваз Пархатович - генеральный секретарь Ассоциации футбола Узбекистана
  • Пирмухамедов Хасан Мирзахакимович - фотограф отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
  • Рузиев Ислом Бахром угли - видеооператор отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
  • Салихов Жамолиддин Салахутдинович - главный специалист отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
  • Таджиев Сарвар Мирхатамович - администратор отдела сборных команд Ассоциации футбола Узбекистана
  • Файзиев Даврон Ахмеджанович - начальник отдела маркетинга и медиа Ассоциации футбола Узбекистана
  • Хакимов Дилшод Махмуджанович - начальник отдела специальной инспекции по контролю за футбольной деятельностью Ассоциации футбола Узбекистана
  • Шербаев Журабек Фазилжанович - заместитель председателя клуба болельщиков Ассоциации футбола Узбекистана
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