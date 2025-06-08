Уважаемый г-н Пан Ги Мун пожертвовал ₮180 млн в поддержку национального движения «Миллиарды деревьев»

CentralAsia (MNG) -

6 июня 2025 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял достопочтенного г-на Пан Ги Муна, 8-го Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, основателя Фонда Пан Ги Муна «За лучшее будущее», лауреата высшей государственной награды Монголии — ордена Чингисхана. Об этом сообщила пресс-служба Президента страны.

Достопочтенный г-н Пан Ги Мун принимает участие в Международном форуме «Диалог по устойчивому развитию 2025 — Борьба с изменением климата: миллиарды деревьев» в Улан-Баторе.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа отметил, что Президент высоко оценивает активную деятельность г-на Пан Ги Муна по достижению Целей устойчивого развития, защите окружающей среды и борьбе с изменением климата в период его пребывания на посту Генерального секретаря ООН.

Президент Хурэлсух выразил удовлетворение тем, что эти усилия продолжаются и расширяются сегодня, в том числе в рамках Международного форума «Диалог по устойчивому развитию 2025 — Борьба с изменением климата: миллиарды деревьев», который проводится совместно с Фондом Пан Ги Муна «За лучшее будущее» под эгидой президента Монголии.

Уважаемый г-н Пан Ги Мун выразил благодарность президенту Хурэлсуху Ухнаа за организацию этого Форума, демонстрацию лидерства в реализации Целей устойчивого развития и борьбе с изменением климата. Г-н Пан Ги Мун выразил уверенность, что другие страны поддержат инициативу Монголии, возьмут ее в пример и активизируют собственные усилия.

Г-н Пан Ги Мун отметил, что Фонд Пан Ги Муна продолжит сотрудничать с Монголией в продвижении Целей устойчивого развития, борьбе с изменением климата, улучшении общественного здравоохранения, повышении лидерства и участия женщин, а также поддержке детей и молодежи.

8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций объявил о пожертвовании в размере ₮180 млн в поддержку Национального движения «Миллиарды деревьев», инициированного президентом Монголии, и предложил сотрудничать в целях расширения Национального движения до региональной инициативы,

В рамках Национального движения «Миллиарды деревьев» президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и 8-й Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун посадили деревья в Роще миротворцев в Национальном садовом парке Монголии 6 июня 2025 года. Президент Монголии отметил, что эта роща была создана в память о 20 000 монгольских миротворцев, участвовавших в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций.

Г-н Пан Ги Мун вспомнил о встрече с монгольскими миротворцами во время своего пребывания на посту Генерального секретаря Организации Объединенных Наций и выразил благодарность президенту Хурэлсуху за создание рощи в честь миротворцев. Члены Совета молодежи по изменению климата Северо-Восточной Азии, Ассоциации содействия Организации Объединенных Наций, Лесного департамента Монголии, Национального консультативного совета молодежи по вопросам окружающей среды и сотрудники Национального парка садов также посадили деревья.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время своего визита в Монголию в 2022 году посадил дерево в Роще миротворцев.

источник: MiddleAsianNews

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