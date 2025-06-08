В Лос-Анджелесе продолжаются протесты из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Трамп задействует нацгвардию

CentralAsia (CA) - В Лос-Анджелесе в пятницу и субботу начались протесты, когда федеральные агенты провели рейды по рабочим местам в поисках нелегальных иммигрантов. Об этом пишет The New York Times.

Рейды стали частью новой фазы иммиграционных репрессий администрации Трампа, в ходе которой, по словам чиновников, они будут все больше концентрироваться на рабочих местах, стремясь устранить главную причину, по которой миллионы людей на протяжении десятилетий нелегально пересекали границу.

Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США арестовали 121 иммигранта в Лос-Анджелесе в пятницу.

Президент США Дональд Трамп в субботу предпринял чрезвычайные меры, направив 2000 военнослужащих Национальной гвардии для подавления протестов против иммиграции в Калифорнии, что является редким случаем использования федеральных полномочий и обхода полномочий губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Губернаторы почти всегда контролируют размещение войск Национальной гвардии в своих штатах. Но, по мнению юристов, президент имеет полномочия в соответствии с Разделом 10 Кодекса Соединенных Штатов федерализировать подразделения Национальной гвардии штатов для подавления «любого мятежа, домашнего насилия, незаконного объединения или заговора».

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что президент Трамп задействует солдат в ответ на «агрессивные толпы», которые, по ее словам, напали на федеральных сотрудников правоохранительных органов и иммиграционных агентов. 2000 солдат «решат проблему беззакония, которому позволили разрастись», — сказала она.

В пятницу и субботу в Калифорнии прошли протесты против федеральных иммиграционных рейдов на рабочие места в Калифорнии. Последний инцидент произошел в Home Depot в Парамаунте, Калифорния, примерно в 20 милях к югу от центра Лос-Анджелеса.

Сенатор Ньюсом, демократ, осудил действия президента, указав, что Трамп узурпировал собственную государственную власть.

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